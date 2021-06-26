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أسباب تدفع الطيار لإلغاء عملية الهبوط بالطائرة

منذ ساعة
1974
أسباب تدفع الطيار لإلغاء عملية الهبوط بالطائرة

علي القحطاني (صدى):
يضطر الطيار اتخاذ قرارات مفاجئة تحسبًا لتعرض طائرته لخطر وشيك، ومن تلك اأسباب إلغاء عمليات الهبوط.

ويوجد العديد من الأسباب التي تدفع الطيار الى إلغاء تلك عملية الهبوط منها الاضطرابات الجوية والعواصف الأرضية، مع تتساقط الأمطار الغزيرة مسببة تغيرًا حادًا فى درجة الحرارة وارتفاعًا فى الضغط الجوي مولدةً رياحًا عاصفية سطحية قد تصل سرعتها إلى 130كم فى الساعة .

وقد تسبب المطبات والدوامات الهوائية القريبة من سطح الأرض، في عدم تمكن قائد الطائرة من الحفاظ على سرعة وتوازن الطائرة أو على معدل نزولها التدريجي المنتظم تجاه المدرج، مما يستدعي إلغاء عملية الهبوط.

ومن أبرز أسباب إلغاء عملية هبوط الطائرة أيضاً انخفاض مجال الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو تساقط الثلوج كثافة تواجد العوالق الرملية فى طبقات الجو السطحية ، والعوامل التقنية أو وجود طائرة أخرى في المدرج أو ووجود طبقة من الثلج على سطح المدرج.

الثلج
الطيار
المدرج
هبوط الطائرة
إلغاء عملية هبوط الطائرة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلاح من الله

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