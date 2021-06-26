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بالصور.. «فلكية جدة»: سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل

منذ 35 دقيقة
1541
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بالصور.. «فلكية جدة»: سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل

جدة (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل.

وأوضحت "فلكية جدة" أنه ‏يرصد بسماء المملكة والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 26 يونيو 2021 وخلال الساعات قبل الفجر اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي، في ظاهرة مشاهدة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة.

وعلى جانب آخر، أشارت الجمعية الفلكية إلى أنه ستتوقف حركة كوكب نبتون المنتظمة باتجاه الشرق اليوم، وسيبدأ الحركة التراجعية حيث سيعكس ظاهريا حركته المعتادة باتجاه الشرق ويتحول غربًا حتى مطلع ديسمبر المقبل.

وأكدت أن هذا الحدث تمر به جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري قبل بضعة أشهر من وصولها حالة التقابل.

فلكية جدة
سماء المملكة
كوكب زحل
القمر الأحدب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129699
منذ 3 دقائق
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // يمدح السوق من ربح به ..
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..

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