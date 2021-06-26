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مزايا جديدة لمستخدمي واتساب عبر أندرويد

منذ 41 دقيقة
1568
مزايا جديدة لمستخدمي واتساب عبر أندرويد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تقنية، أن الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، تضمن ميزتين جديدتين مع تحديث الإصدار على متجر جوجل بلاي؛ حيث أن هذه الميزات ستكون متاحة في الوقت الحالى فقط، لمستخدمي النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي هواتف أندرويد قريبا.

وسيتمكن مستخدمو واتساب مع التحديث الجديد، من إعادة توجيه حزم الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، ولكن، لن يُسمح التطبيق سوى بإعادة توجيه حزم الملصقات التي تم تنزيلها من عبر متجر واتساب.

ويشمل تحديث واتساب، تغييرا آخر حيث أعاد تصميم طريقة عرض الملاحظات الصوتية، وبدلا من الخط المستقيم الذي يظهر عند تشغيل الرسالة الصوتية الواردة، بجوار زر التشغيل أو الإيقاف المؤقت، سيرى المستخدم شكل موجات صوتية عند تشغيل الملف الصوتي.

ويعمل واتساب على تطوير ميزة تسمى العرض لمرة واحدة view once، والتي تأتي على غرار خاصية مماثلة لتطبيق إنستجرام التابع لشركة فيسبوك، والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

 

واتساب
أندرويد
مزايا جديدة

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ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تكّه تكّه ، ونساوي اهل السكّه ..

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