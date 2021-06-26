مستشفى أمريكي يرفض علاج انتصار الشراح

خالد الظفيري (صدى):
كشف الإعلامي الكويتي مفرح الشمري رفض مستشفى أمريكي علاج مواطنته الفنانة انتصار الشراح من دون ذكر أسباب.
وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر الانستجرام:"الفنانة القديرة انتصار الشراح التي أسعدت قلوب أهل الكويت والخليج والوطن العربي بأعمالها التلفزيونية والمسرحية والتي ترقد منذ 4 شهور في المستشفى الأميري، يعيش زوجها مازن التميمي هذه الأيام في حيرة من أمره بعد ان اعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأميركية عن عدم قبول حالة علاج زوجته انتصار الشراح في مستشفى Mayo Clinic على الرغم ان ادارة العلاج بالخارج منحته الموافقة بعد ان خاطب المستشفى وأرسل له كافة التقارير الطبية الخاصة لزوجته بالاضافة الى التحاليل المطلوبة، ولكنه صدم من رد المكتب الصحي الموجود في أميركا بعدم استقبال الحالة دون ذكر اي اسباب في الرد المرسل من قبلهم".
يذكر أن الفنانة انتصار الشراح ترقد في المستشفى الأميري بالكويت منذ أربعة أشهر، بعد وعكة صحية ألمّت بها.