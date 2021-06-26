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مستشفى أمريكي يرفض علاج انتصار الشراح

منذ 59 دقيقة
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مستشفى أمريكي يرفض علاج انتصار الشراح

خالد الظفيري (صدى):
كشف الإعلامي الكويتي مفرح الشمري رفض مستشفى أمريكي علاج مواطنته الفنانة انتصار الشراح من دون ذكر أسباب.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر الانستجرام:"الفنانة القديرة انتصار الشراح التي أسعدت قلوب أهل الكويت والخليج والوطن العربي بأعمالها التلفزيونية والمسرحية والتي ترقد منذ 4 شهور في المستشفى الأميري، يعيش زوجها مازن التميمي هذه الأيام في حيرة من أمره بعد ان اعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأميركية عن عدم قبول حالة علاج زوجته انتصار الشراح في مستشفى Mayo Clinic على الرغم ان ادارة العلاج بالخارج منحته الموافقة بعد ان خاطب المستشفى وأرسل له كافة التقارير الطبية الخاصة لزوجته بالاضافة الى التحاليل المطلوبة، ولكنه صدم من رد المكتب الصحي الموجود في أميركا بعدم استقبال الحالة دون ذكر اي اسباب في الرد المرسل من قبلهم".

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح ترقد في المستشفى الأميري بالكويت منذ أربعة أشهر، بعد وعكة صحية ألمّت بها.

مستشفى أمريكي
انتصار الشراح
مفرح الشمري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129705
منذ 34 دقيقة
الله يشفيها ويعافيها مما فيهاا .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // يمدح السوق من ربح به ..
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..

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