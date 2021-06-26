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فوائد زيت الزعفران للصحة والشعر والبشرة

منذ ساعة
1482
فوائد زيت الزعفران للصحة والشعر والبشرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي زيت الزعفران على فوائد صحية مذهلة في ظل احتوائه على عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي.

ويستخرج زيت الزعفران من توابل الزعفران، ومن المعروف أن له مجموعة واسعة من الفوائد للصحة والبشرة والشعر وفقاً لموقع "onlymyhealth" وجاءت كالتالي:

ـ التحكم في السكر :إضافة زيت الزعفران إلى النظام الغذائي يُساهم في إدارة أو التحكم في نسبة السكر بالدم.

ـ علاج الجهاز التنفسي :يُعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل احتقان الصدر والسعال الحاد والربو.

ـ خسارة الوزن :يحد زيت الزعفران من الشهية وخفض الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومن ثم المساعدة في خسارة الوزن.

ـ علاج حب الشباب :يمكن استخدام زيت الزعفران في معالجة حب الشباب ومنع تكراره، كون خواصه مضادة للبكتيريا والفطريات.

ـ منع تساقط الشعر :يساهم هذا الزيت في منع تساقط الشعر عبر مزجه مع زيت ناقل آخر مثل زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون.

ـ تعزيز الصحة العقلية :تُعد رائحة زيت الزعفران من الأشياء التي تساعد على التخلص من التوتر وتهدئة العقل ومن ثم تعزيز الصحة العقلية.

تساقط الشعر
فوائد
الصحة العقلية
زيت الزعفران

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // يمدح السوق من ربح به ..
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..

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