فوائد زيت الزعفران للصحة والشعر والبشرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي زيت الزعفران على فوائد صحية مذهلة في ظل احتوائه على عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي.
ويستخرج زيت الزعفران من توابل الزعفران، ومن المعروف أن له مجموعة واسعة من الفوائد للصحة والبشرة والشعر وفقاً لموقع "onlymyhealth" وجاءت كالتالي:
ـ التحكم في السكر :إضافة زيت الزعفران إلى النظام الغذائي يُساهم في إدارة أو التحكم في نسبة السكر بالدم.
ـ علاج الجهاز التنفسي :يُعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل احتقان الصدر والسعال الحاد والربو.
ـ خسارة الوزن :يحد زيت الزعفران من الشهية وخفض الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومن ثم المساعدة في خسارة الوزن.
ـ علاج حب الشباب :يمكن استخدام زيت الزعفران في معالجة حب الشباب ومنع تكراره، كون خواصه مضادة للبكتيريا والفطريات.
ـ منع تساقط الشعر :يساهم هذا الزيت في منع تساقط الشعر عبر مزجه مع زيت ناقل آخر مثل زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون.
ـ تعزيز الصحة العقلية :تُعد رائحة زيت الزعفران من الأشياء التي تساعد على التخلص من التوتر وتهدئة العقل ومن ثم تعزيز الصحة العقلية.