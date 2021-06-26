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«السديس»: الإبلاغ عن المخالفين والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني وواجب وطني

منذ ساعة
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«السديس»: الإبلاغ عن المخالفين والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني وواجب وطني

مكة المكرمة (صدى):
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم السبت،  أن الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحث عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين.

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، إن التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، مشيراً إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في وطننا الغالي.

ودعا الشيخ السديس، الله -عز وجل- أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزي رجال الأمن خير الجزاء نظير ما يقدمونه من جهود مباركة تسهم في تعزيز الأمن وحفظ مصالح المجتمع والوطن.

السديس
رئاسة شؤون الحرمين
الإبلاغ عن المخالفين
الإبلاغ عن الإرهابيين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129696
منذ 17 دقيقة
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تكّه تكّه ، ونساوي اهل السكّه ..

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