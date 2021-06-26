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شباب يعبون بنزين من محطة قرب الرياض عام 1411 هـ

منذ ساعة
874
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شباب يعبون بنزين من محطة قرب الرياض عام 1411 هـ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129696
منذ 42 دقيقة
وعبوا بنزين والا لسى ...؟
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 597
منذ 38 دقيقة
ايامه كان ارخص من المويه

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ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تكّه تكّه ، ونساوي اهل السكّه ..

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