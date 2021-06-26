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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 12 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129688
منذ دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي يطلبون من ايران
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ربنا ينتقم لها ..
ابو عمار
هههههههههههههه الهندي خاف منها
ابو محمد 😎 ✍️
ينافس ابو خدود ورديه .. .. بس هذا يستخدم صواريخ ورقيه ، وهذاك يستخدم صواريخ معدنيه نوويه ..
ابو عمار
هؤلاء من اصحاب وتجار المخدرات

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