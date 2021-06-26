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توقعات بأمطار وحبات برد على عدة مناطق

منذ 27 دقيقة
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توقعات بأمطار وحبات برد على عدة مناطق

نايف السالم (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، طقس حار نهارا ومعتدل في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأوضح الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير، وجازان، ومرتفعات جنوب الطائف، ورياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وفي سياق منفصل، أشار الحصيني، إلى اقتراب موسم "الغبرة" والذي يستمر قرابة 45 يوما، حيث يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

وأشار إلى أن موسم الغبرة يؤثر على مناطق ممتدة من أجزاء من منطقة مكة، إلى سواحل الباحة وعسير وجازان، وأحيانا يرتفع إلى مرتفعات الباحة وعسير.

امطار
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129685
منذ 46 ثانية
ربنا يريد بنا خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يجب المقاطعه لتجار السوق حتى يضطرون الى تنزيل الاسعار
ابو عمار
يستاهل الخسيس
الوفا طبعي
ياحلييييلك الله يهبلك عقل وتقرين ببيتك
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نتيجة الإهمال ورد الهمل المهمَّلين ..

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