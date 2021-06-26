نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي

منذ 47 دقيقة
1576
الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن توجه إدارة نادي الاتحاد، لفسخ عقد الصربي ألكسندر بريجوفيتش بالتراضي بين الطرفين.

وقال الناقد الرياضي محمد البكيري، إن إدارة نادي الاتحاد أجرت تسوية مالية مع بريجوفيتش لفسخ العقد، وفي طريقها للتعاقد مع مهاجم آخر.

وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة نادي الاتحاد، تبحث كيفية التخلص من بريجوفيتش، والتعاقد مع لاعب بديلًا له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن اللاعب الصربي انضم لنادي الاتحاد في عام 2019 قادمًا من فريق باوك اليوناني، كما سبق له اللعب في فريق ليغيا وارسو البولندي وسيون السويسري.

اقرأ أيضا:

النجم الأحمر الصربي ينسحب من التفاوض مع ألكسندر بريجوفيتش

الاتحاد
نادي الاتحاد
الانتقالات الصيفية
بريجوفيتش

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يجب المقاطعه لتجار السوق حتى يضطرون الى تنزيل الاسعار
ابو عمار
يستاهل الخسيس
الوفا طبعي
ياحلييييلك الله يهبلك عقل وتقرين ببيتك
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نتيجة الإهمال ورد الهمل المهمَّلين ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ 4 دقائق 1106
القبض على أشهر الشخصيات بفيلم لمحمد هنيدي في قضية مخدرات
القبض على أشهر الشخصيات بفيلم لمحمد هنيدي في قضية مخدرات
منذ 9 دقائق 274
فيديو.. هجوم مسلح على طائرة تقل رئيس كولومبيا
فيديو.. هجوم مسلح على طائرة تقل رئيس كولومبيا
منذ 21 دقيقة 1436
توقعات بأمطار وحبات برد على عدة مناطق
توقعات بأمطار وحبات برد على عدة مناطق
منذ 27 دقيقة 1464
الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي
الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي
منذ 47 دقيقة 1576
"الحج والعمرة": يمكن إضافة المرأة كمرافق لأخرى
"الحج والعمرة": يمكن إضافة المرأة كمرافق لأخرى
منذ ساعة 1654
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعة 1682
سعر الذهب اليوم السبت في المملكة
سعر الذهب اليوم السبت في المملكة
منذ ساعة 1714
"القدية للاستثمار" تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة بالرياض
"القدية للاستثمار" تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة بالرياض
منذ ساعة 1735
1600 فرصة تدريبية للجنسين عبر "تمهير" ومكافآت تصل لـ 3 آلاف
1600 فرصة تدريبية للجنسين عبر "تمهير" ومكافآت تصل لـ 3 آلاف
منذ ساعة 1730