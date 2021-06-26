الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن توجه إدارة نادي الاتحاد، لفسخ عقد الصربي ألكسندر بريجوفيتش بالتراضي بين الطرفين.
وقال الناقد الرياضي محمد البكيري، إن إدارة نادي الاتحاد أجرت تسوية مالية مع بريجوفيتش لفسخ العقد، وفي طريقها للتعاقد مع مهاجم آخر.
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة نادي الاتحاد، تبحث كيفية التخلص من بريجوفيتش، والتعاقد مع لاعب بديلًا له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يذكر أن اللاعب الصربي انضم لنادي الاتحاد في عام 2019 قادمًا من فريق باوك اليوناني، كما سبق له اللعب في فريق ليغيا وارسو البولندي وسيون السويسري.
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