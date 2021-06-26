أسعار العملات مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.47600، العملة مقابل الريال الواحد 0.22341
- الدولار: 3.74997، العملة مقابل الريال الواحد 0.26667
- درهم إماراتي: 1.02096، مقابل الريال الواحد 0.97947
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74722
- دينار أردني: 5.28916، مقابل الريال الواحد 0.18907
- دينار كويتي: 12.44518 مقابل الريال الواحد 0.08026
- دينار بحريني: 9.94932، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.02993، مقابل الريال الواحد 0.97094
-الدرهم المغربي: 0.42094 مقابل الريال الواحد 2.37562
- الجنيه المصري: 0.23933، مقابل الريال الواحد 4.17828