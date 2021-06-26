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أسعار العملات مقابل الريال

منذ ساعة
1682
أسعار العملات مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.47600، العملة مقابل الريال الواحد 0.22341

- الدولار: 3.74997، العملة مقابل الريال الواحد 0.26667

- درهم إماراتي: 1.02096، مقابل الريال الواحد 0.97947

- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74722

- دينار أردني: 5.28916، مقابل الريال الواحد 0.18907

- دينار كويتي: 12.44518 مقابل الريال الواحد 0.08026

- دينار بحريني: 9.94932، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.02993، مقابل الريال الواحد 0.97094

-الدرهم المغربي: 0.42094 مقابل الريال الواحد 2.37562

- الجنيه المصري: 0.23933، مقابل الريال الواحد 4.17828

الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يجب المقاطعه لتجار السوق حتى يضطرون الى تنزيل الاسعار
ابو عمار
يستاهل الخسيس
الوفا طبعي
ياحلييييلك الله يهبلك عقل وتقرين ببيتك
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نتيجة الإهمال ورد الهمل المهمَّلين ..

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