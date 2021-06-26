"القدية للاستثمار" تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة القدية للاستثمار، عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض.
وفيما يلي الوظائف المتاحة وشروط التقديم:
- أخصائي عمليات أول:
شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص: القانون، إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة
التقديم
- مساعد مدير التطوير:
شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم
- مساعد أول التطوير:
درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
التقديم
- مدير شؤون الامتثال:
درجة البكالوريوس في تخصص "القانون، إدارة الأعمال" أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم
- مساعد مدير إدارة إشراك أصحاب المصلحة:
درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، العلاقات العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم
- أخصائي إشراك أصحاب المصلحة:
درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم
- مساعد دعم تقنية المعلومات:
درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة الحاسب، علوم الحاسب، نظم المعلومات" أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.
التقديم
- مساعد مدير إدارة الصحة والسلامة:
درجة البكالوريوس في هندسة الصحة والسلامة أو ما يعادلها - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم
-مساعد أول المشتريات:
درجة البكالوريوس في تخصص إدارة سلسلة الإمداد أو ما يعادلها - خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
التقديم
- مساعد مدير المشتريات:
درجة البكالوريوس في تخصص إدارة سلسلة الإمداد أو ما يعادلها - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة
التقديم