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"القدية للاستثمار" تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة بالرياض

منذ 12 دقيقة
1288
"القدية للاستثمار" تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة القدية للاستثمار، عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض.

وفيما يلي الوظائف المتاحة وشروط التقديم:

- أخصائي عمليات أول:

شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص: القانون، إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة

التقديم

- مساعد مدير التطوير:

شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم

- مساعد أول التطوير:

درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

التقديم

- مدير شؤون الامتثال:

درجة البكالوريوس في تخصص "القانون، إدارة الأعمال" أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم

- مساعد مدير إدارة إشراك أصحاب المصلحة:

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، العلاقات العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم

- أخصائي إشراك أصحاب المصلحة:

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم

- مساعد دعم تقنية المعلومات:

درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة الحاسب، علوم الحاسب، نظم المعلومات" أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

التقديم

- مساعد مدير إدارة الصحة والسلامة:

درجة البكالوريوس في هندسة الصحة والسلامة أو ما يعادلها - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم

-مساعد أول المشتريات:

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة سلسلة الإمداد أو ما يعادلها - خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

التقديم

- مساعد مدير المشتريات:

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة سلسلة الإمداد أو ما يعادلها - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة

التقديم

وظائف
الرياض
المملكة
القدية للاستثمار

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل كل خير
ابو عمار
هذا وامثاله يجب ان يزوروا الفندق لتتم محاسبتهم ومعرفة كم يملكون من الاموال ثم يتم استرجاعها و توزيعها على اصحاب التقاعد الضعيف
ابو عمار
هذا منتهي ومدمن مروانه وبالتالي يفقد الذاكره
ابو عمار
اجلدوهم في مكان عام ولا تستثنو السوداني اجلدوه معهم لانهم شركاء في الجريمه
أبو كنان
لله درك يا إيمان ومن لا يشكر الناس لا يشكر الناس

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