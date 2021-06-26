1600 فرصة تدريبية للجنسين عبر "تمهير" ومكافآت تصل لـ 3 آلاف

فاطمة المالكي (صدى):
يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أكثر من 1600 فرصة تدريبية للجنسين، بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج "تمهير".
والتدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية.
ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصلا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، وألا يكو قد للسجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقة.
والمكافآت الشهرية لحملة الدبلوم تبلغ 2,000 ريال، فيما تبلغ مكفآت حملة البكالوريوس فما فوق مبلغ 3,000 ریال، إضافة إلى تغطية تأمين ضد مخاطر العمل
وتشمل مجالات التدريب: صحية - هندلسية - تقنية - إدارية - فنية، وأخرى.
ويمكن التقديم عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"