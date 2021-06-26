مركز التميز للتوحد يعلن عن برنامج تدريب مجاني بمكافأة تصل لـ 5 آلاف ريال

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز التميز للتوحد، عن فتح باب التسجيل في برنامج "التميز التدريبي" في تخصصات مختلفة، بالرياض.
ويستهدف البرنامج حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، للجنسين، في تخصصات مختلفة، بهدف تهيئتهم لدور وظيفي مناسب للخبرات المكتسبة خلال التدريب.
ويشترط أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية، متفرغاً للتدريب، لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً للماجستير 27 عاماً، وأن يكون المعدل التراكمي 3,75 من 5 أو 2,75 من 4.
ويتضمن البرنامج مكافأة شهرية 4,000 ريال مرحلة البكالوريوس، و5,000 ريال مرحلة الماجستير.
وينتهي التسجيل يوم الإثنين 1442/11/18هـ، ويمكن التقديم .