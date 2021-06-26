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مركز التميز للتوحد يعلن عن برنامج تدريب مجاني بمكافأة تصل لـ 5 آلاف ريال

منذ 32 دقيقة
1456
مركز التميز للتوحد يعلن عن برنامج تدريب مجاني بمكافأة تصل لـ 5 آلاف ريال

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز التميز للتوحد، عن فتح باب التسجيل في برنامج "التميز التدريبي" في تخصصات مختلفة، بالرياض.

ويستهدف البرنامج حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، للجنسين، في تخصصات مختلفة، بهدف تهيئتهم لدور وظيفي مناسب للخبرات المكتسبة خلال التدريب.

ويشترط أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية، متفرغاً للتدريب، لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً للماجستير 27 عاماً، وأن يكون المعدل التراكمي 3,75 من 5 أو 2,75 من 4.

ويتضمن البرنامج مكافأة شهرية 4,000 ريال مرحلة البكالوريوس، و5,000 ريال مرحلة الماجستير.

وينتهي التسجيل يوم الإثنين 1442/11/18هـ، ويمكن التقديم .

وظائف
المملكة
تدريب
مركز التميز للتوحد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا منتهي ومدمن مروانه وبالتالي يفقد الذاكره
ابو عمار
اجلدوهم في مكان عام ولا تستثنو السوداني اجلدوه معهم لانهم شركاء في الجريمه
أبو كنان
لله درك يا إيمان ومن لا يشكر الناس لا يشكر الناس
ابو محمد 😎 ✍️
مغلوث اشهب مخرّف ..
عبدالله اليوسف
انا متقاعد عجز غير مهني واتقاضا مرتب ١٩٨٣ريال من ذو ١٢سنه متزوج ولدي أسره مكونه من ٨ وأسكن في شقه بالإيجار حسبي الله ونعم...

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