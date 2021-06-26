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صور.. رانيا يوسف بملابس جريئة: "العزلة راحة"

منذ 55 دقيقة
727
صور.. رانيا يوسف بملابس جريئة: "العزلة راحة"

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، بملابس جريئة، خلال قضائها إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية.

وشاركت رانيا يوسف جمهورها بمجموعة من الصور، معلقة: "‏ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال، عطلة أسبوعية سعيدة".

وفي وقت سابق أعلنت رانيا يوسف، عن اختراق رقمها عبر "واتساب"، وطلبت من أصدقائها والمقربين لها عدم التواصل معها عبر التطبيق.

واعتادت رانيا يوسف في السنوات الأخيرة الظهور بإطلالات جريئة، دائما ما تعرضها للانتقادات من قبل متابعيها.

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مصر
الصيف
رانيا يوسف
العزلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل كل خير
ابو عمار
هذا وامثاله يجب ان يزوروا الفندق لتتم محاسبتهم ومعرفة كم يملكون من الاموال ثم يتم استرجاعها و توزيعها على اصحاب التقاعد الضعيف
ابو عمار
هذا منتهي ومدمن مروانه وبالتالي يفقد الذاكره
ابو عمار
اجلدوهم في مكان عام ولا تستثنو السوداني اجلدوه معهم لانهم شركاء في الجريمه
أبو كنان
لله درك يا إيمان ومن لا يشكر الناس لا يشكر الناس

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