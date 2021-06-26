طرق تحميل فيديوهات من اليوتيوب

(صدى): يعمل الكثير من الأفراد للقيام بالبحث عن محول من يوتوب إلى MP3 بكل سهولة بسيطة لدى الجميع حيث يوجد الكثير من المشاكل التي توجد في هذا المواقع المهم ويرغب الكثير من الأفراد في تحميل الفيديو المفضل لديهم من خلال الموقع المفضل لديهم يوتيوب وفي هذا المقال نتحدث عن الكثير من المهمات التي يعمل بها snappea المهم لدي الجميع في العالم
كيفية تنزيل الفيديو من علي اليوتيوب
يعمل الجميع من التساؤلات الكثيرة لدى الأفراد عن الوسائل التي يمكن من تحويل يوتيوب الى MP3 بكل سهولة بسيطة ويوجد الكثير من الطرق والوسائل التي يعمل بها الموقع snappea
كيفية استخدام تطبيق snappea لاجهزة الاندرويد
في أن الجميع يبحث عن استخدامات المهمة لتطبيق Snappea سوف نقوم بإظهار لك اهم الازرار (HD عبر Snappea أو MP3 عبر Snappea) وبمجرد القيام بالدخول على تحميل التطبيق Snappea على الجهاز الذي تمتلكه يمكن مشاهدة زر {تحميل } اسفل الفيديو الذي تريد تحميله كما يود التوافق على كل الوسائل على جميع الإصدارات التي تكون في أجهزة المحول الذي الاندرويد
كيفية استخدام موقع Snappea للاون لاين
يعتبر الموقع من اهم المواقع المفضلة لدى الجميع و التي يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو من خلال اليوتيوب بكل سهولة بسيطة ويمكن من أن المستخدمين من تنزيل مقاطع الفيديو والموسيقى من جميع مواقع الانترنت بما يحتوي اليوتيوب
بما يحتويه اليوتيوب من الانستغرام او الفيس بوك وغيرها من التطبيقات ويقوم بتنزيل التطبيق من خلال بعض المتصفحات الهامة مثل (Chrome، Firefox) وبذلك يمكن تنزيل اي مقطع فيديو من عبر سهم اللون الاصفر الذي يظهر اسفل الفيديوهات ويجب القيام بالضغط علي وتحديد التنسيق التي تريد بتنزيله الفديوهات بكل سهولة بسيطة
كيفية تنزيل اليوتيوب بدون برامج
يوجد الكثير من الوسائل للمستخدمين في القيام youtube convert ومن أهم الوسائل المستخدمة هي التنزيل بدون اي برامج مساعدات وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية..
- يجب القيام بالنقر على الزر الاصفر (تنزيل) أو (download) لحماية وحفظ الفيديو
- يجب القيام بتحديد التنسيق الذي تحتاجة سواء (MP3، MP4، WEBM ) ثم القيام بالنقر على السهم الرمادي الذي يوجد على يمين زر (تنزيل) وتحديد التنسيق الذي تحتاجة من القائمة التي تعرض أمامك
- وذلك يكون تستمتع برؤية مقاطع الفيديوهات داخل قوائم تشغيل اليوتيوب دون ان تريد الا التواصل بالإنترنت
- يمكن القيام بتلك الوسائل من خلال الدخول من تطبيق يوتيوب أو من عبر المتصفحات المختلفة الموجودة على الويب مثل (كروم فايرفوكس )
كيفية تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب باستخدام تطبيق snappea
و لتحميل الفيديوهات باستخدام تطبيق سناب إليك أهم طريقتين
الخطوة الاولي
- والخطوة الأولى تتمثل في الدخول إلى Snappea وهو تحميل مقاطع الفيديوهات المتعددة التي تشاهدها على الشاشة الرئيسية للموقع
- ويمكن من عبرها إضافة المواقع الخاصة بالفديوهات الذي تريدها واضغط على اضافة الجزء السفلي من الشاشة مثل الضغط علي ايقونة يوتيوب او يمكنك البحث عن مقاطع الفيديوهات الموجودة في التطبيق
- أو القيام بالبحث عن مقاطع الفيديو عبر شريط البحث بعد ذلك النقر على سهم تنزيل فيديو من اليوتيوب الذي سوف تشاهده عن بعد في الفيديوهات التي تشاهدها
الخطوة الثانية
لا تريد تلك الوسيلة إلى العمل على استعمال الخطة التالية كل ما على المستخدم هو القيام بنسخ الرابط الفيديو ومن ثم بعد ذلك القيام باللصق في شريط البحث ثم النقر على سهم التحميل
وسوف يتم تنزيل الفيديو بكل سهولة بسيطة وفي كل الخطوات يمكن تحميل الفيديو من يوتيوب في أقل من 10 فيديوهات في وقت واحد من خلال النقر على زر التنزيل
كيفية تنزيل الفيديوهات من الهاتف الاندرويد
يمكن المستخدمين من تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب من خلال الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد وذلك عبر استخدام تطبيق (TubeMate) من خلال الوسائل الآتية
- يجب تنزيل تطبيق (TubeMate) علي الهواتف الخاصة بالمستخدمين
- والعمل على تنزيل التطبيق من عبر صفحة التحميل الإلكتروني التي يمكن الضغط عليها ثم القيام بالضغط على تثبيت التطبيق على الهاتف المحمول من خلال الضغط على زر تثبيت
- ثم القيام بفتح والضغط على زر الفتح
- ثم البحث عن إستخدام التطبيق عن فيديو اليوتيوب المراد تنزيله
- ثم الضغط على زر التنزيل الموجود على شاشة التطبيق
- ويجب تحديد الجودة المراد تنزيله
- القيام بالضغط على زر التحميل الموجود باللون الاحمر