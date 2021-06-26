أب يتستر على قاتل ابنته مقابل المال

القاهرة (صدى):
على خلفية مقتل فتاة على يد عشيقها في مصر، والذي احتفظ بجثتها داخل ثلاجة لحفظ الأسماك، كشفت تحريات الشرطة، عن تورط والد المجني عليها في الجريمة، حيث تستر على الجاني.
واتهمت النيابة العامة الأب في القضية لتستره علي الجريمة بعد معرفته بها واتصال المتهم به لاستلام جثة نجلته.
وتوصلت إلى أن المتهم عرض مبلغا ماليا ضخما على والد المجني عليها مقابل إنهاء تصاريح الدفن دون إبلاغ الشرطة أو النيابة من أجل التستر على الجريمة.
واتفق المتهم ووالد المجني عليها على شراء كفن وتغسيل المجني عليها، ووضعها في ثلاجة لحفظ السمك لحين إنهاء الإجراءات.
وكانت "صدى" قد نشرت تفاصيل الجريمة في وقت سابق، حيث أقدم الجاني على قتل عشيقته، إثر وقوع خلاف بينهما، ليعتدى عليها بالضرب حتى الموت.
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