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فيديو.. بايدن ينسى كارثة مبنى فلوريدا ونائبته تُذكره

منذ 55 دقيقة
1700
فيديو.. بايدن ينسى كارثة مبنى فلوريدا ونائبته تُذكره

واشنطن (صدى):
تتكرر مواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بالذاكرة في عدة مناسبات، آخرها نسيانه الحديث عن انهيار منى فلوريدا المكون من 11 طابق.

وظهرت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس خلال مؤتمر لبايدن، تقوم بتذكيره ليتحدث عن مأساة انهيار المبنى، ليرد بايدن قائلا: "نعم نسيت، أنا آسف، شكراً لك يا نائبتي".

وكانت مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، شهدت سقوط مبنى مكون من 11 طابقا، حيث سقطت بعض الأدوار وتهشمت واجهة المبنى المتبقية نتيجة الانهيار.

وأعلنت السلطات الأمريكية، الجمعة، أن 51 شخصا في عداد المفقودين جراء انهيار المبنى، وتم إعلان حالة الطواريء.

وقبل أسبوع كان الرئيس الأمريكي قد وقع في خطأ فادح، حيث خلط بين سوريا وليبيا خلال حديثه عن التوسيع المحتمل للتعاون مع روسيا، وخرج وقتها مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، موضحا أن بايدن كان يقصد سوريا حينما تحدث عن الأوضاع في ليبيا.

مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية

امريكا
الرئيس الأمريكي
بايدن

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أحدث التعليقات

شرحبيل
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