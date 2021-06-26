إليسا تثير الجدل في العراق: "قالوا لي ألبسي اللي بدك ياه"

بيروت (صدى):
أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا بتصريحاتها عن الملابس التي ارتدتها خلال حفلها الغنائي في مدينة أربيل العراقية.
وقالت إليسا أمام الجمهور، إنها عندما سألت عن طبيعة الملابس التي تحضر بها الحفل قالوا لها: "البسي اللي بدك ياه".
واعتبر بعض الجماهير أن تصريحات إليسا تحمل رسالة "مبطنة" عن طبيعة الملابس التي تلتزم بها الفنانات خلال حفلاتهن في المملكة أو غيرها من دول الخليج.
وكانت إليسا قد أحيت قبل أيام حفلا في الرياض بمشاركة الفنان اللبناني وائل كفوري، واحتفلت إليسا بنجاح الحفل، وردود الفعل الإيجابية التي وصلت إليها من الجمهور.