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عبدالله السالم: 57 ٪ من المتقاعدين السعوديين رواتبهم 3 آلاف ريال

منذ 57 دقيقة
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عبدالله السالم: 57 ٪ من المتقاعدين السعوديين رواتبهم 3 آلاف ريال

عادل الحربي (صدى):
قال الكاتب عبد الله السالم، أمس الجمعة، إن 57 ٪ من المتقاعدين السعوديين رواتبهم 3 آلاف ريال.

ومن جانبه علق المحلل الاقتصادي محمد السويد، على تصريح السالم قائلا: "إذا كانت المعلومة صحيحة فهي مشكلة جادة وتحتاج عدة سياسات عامة في قطاعات مختلفة لمعالجتها أو يقعون كلهم فخ الفقر المدقع خلال سنوات قليلة".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، بشأن التقاعد المبكر، والتي أثارت الجدل بقوله: "إن المتقاعدين مبكرًا يستنزفون أموال الصندوق"، وأن أعدادهم ارتفعت بشكل كبير، ويعيشون فترة أطول، حيث يصل متوسط سن التقاعد أحيانًا إلى 48 سنة، ويحصلون على معاشات حتى سن الـ77 عامًا -على حد قوله-.

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التأمينات
التقاعد
الرواتب
عبدالله السالم

التعليقات

العلم
العلم عدد التعليقات : 5
منذ 6 دقائق
صح النوم لا والنسبة أكثر من 57 % ومن فقر إلى أفقر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
العلم
الله يلعن أبو ذوقك الخرا ههههههههههههههههههههه توكل على الله شكلك مسحور أو في عقلك شيء الله لايبلانا
نصراوي سابق
هذا الكاذب المريسيل ( أم زكي ) قال مره إذا فاز الهلال على النصر سوف امشي مشي إلى الاحساء وانهزم النصر وتهرب الجبان كاذب...
**""'سهم'""**😊
اسم الله عليك يالسنافي 😆😆😆😂

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