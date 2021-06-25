فيديو.. ردة فعل معجبة سعودية متحمسة في حفل تامر حسني

الرياض (صدى):
أشعل الفنان المصري تامر حسني، حفله الغنائي في المملكة، وذلك ضمن الأسبوع الرابع لموسم الرياض.
ووثق مقطع فيديو ردة فعل معجبة من بين الحضور بالحفل، حيث صرخت قائلة: "يا جامد يا تامر عظمة على عظمة".
وكان تامر حسني أحيى حفلا غنائيًا في فندق "فور سيزونز الرياض" الخميس، وقدم نخبة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة.
ووجه حسني خلال الحفل رسالة إلى جماهيره في المملكة، قال فيها: "كل الحب للجمهور السعودي الغالي شرفتوني النهارده بحبكم و روحكم الرائعة، ومن كل قلبي تشرفت بحضور سعادة السفير المصري احمد فاروق حضورك شرف كبير لي".