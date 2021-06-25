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فيديو.. ردة فعل معجبة سعودية متحمسة في حفل تامر حسني

منذ ساعة
1179
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فيديو.. ردة فعل معجبة سعودية متحمسة في حفل تامر حسني

الرياض (صدى):
أشعل الفنان المصري تامر حسني، حفله الغنائي في المملكة، وذلك ضمن الأسبوع الرابع لموسم الرياض.

ووثق مقطع فيديو ردة فعل معجبة من بين الحضور بالحفل، حيث صرخت قائلة: "يا جامد يا تامر عظمة على عظمة".

وكان تامر حسني أحيى حفلا غنائيًا في فندق "فور سيزونز الرياض" الخميس، وقدم نخبة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة.

ووجه حسني خلال الحفل رسالة إلى جماهيره في المملكة، قال فيها: "كل الحب للجمهور السعودي الغالي شرفتوني النهارده بحبكم و روحكم الرائعة، ومن كل قلبي تشرفت بحضور سعادة السفير المصري احمد فاروق حضورك شرف كبير لي".

الرياض
تامر حسني
حفل
معجبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14041
منذ 8 دقائق
انفصل والده عن والدته وهو في السابعة من عمره، وعاش مع أمه وشقيقه الأكبر حسام. فعمل تامر في سنوات عمره الأولي في محطة بنزين، وسوبر ماركت، وبيع العطور في الشارع، وكذلك عمل كعامل بناء

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
طمع وجشع واستغلال .... خاصة دخول اجانب في هذا المجال .
د محمد ماجد بخش
انفصل والده عن والدته وهو في السابعة من عمره، وعاش مع أمه وشقيقه الأكبر حسام. فعمل تامر في سنوات عمره الأولي في محطة بنزين،...
د محمد ماجد بخش
عاش نفداك
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. فجيعة على القاتل وأهل المقتول .. نسأل الله ان يخفف وقع المصيبه على الجميع...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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