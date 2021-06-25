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فيديو.. خبير في الأغنام يكشف متوسط الأسعار المتوقعة لهذا العام

منذ ساعة
2135
فيديو.. خبير في الأغنام يكشف متوسط الأسعار المتوقعة لهذا العام

نايف السالم (صدى):
كشف خبير في الأغنام، عن متوسط الأسعار المتوقعة لهذا العام، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح سلمان الجديد، خلال برنامج "ياهلا" أن متوسط الأسعار المتوقعة للنعيمي ستتراوح بين 1500 إلى 2000 ريال، وذلك من عمر 6 شهور إلى سنة، مشيؤا إلى أنه خاليا تعدى الـ 2000.

وأضاف: "أسعار "النجدي" من 1500 إلى 3000 ريال، فيما ستكون أسعار "الحري" من 1300 إلى 1800 ريال".

وعن تفاوت الأسعار، أشار إلى أن المستورد يحتاج فترة للتعليف والتسميد، مضيفا: "الأعلاف غالية، وهذا من عوامل تفاوت أسعار المواشي، ما يجعل أسعار المستورد قريبة من السعر البلدي".

المملكة
المواشي
عيد الأضحى المبارك
الأسعار
الاغنام

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د محمد ماجد بخش
عاش نفداك
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. فجيعة على القاتل وأهل المقتول .. نسأل الله ان يخفف وقع المصيبه على الجميع...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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