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استشاري الجراحة العامة بالحمادي: الحوادث من دواعي استئصـال الطحـال!

منذ 11 ساعة
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استشاري الجراحة العامة بالحمادي: الحوادث من دواعي استئصـال الطحـال!

محمد السعران (صدى):
أوضح الدكتور محمد طلعت عاشور استشاري الجراحة العامة بمستشفى الحمادي بالرياض أن الطحال عضو هش (متحرك موضعياً) يقع في أعلى البطن على الناحية اليسرى ويبلغ وزنه 100-150غرام، ووظيفته في الجنين داخل الرحم صنع عناصر الدم، وفي البالغين يقوم الطحال بدور صناعة خلايا الدم الحمراء وكذلك يزيل خلايا الدم الحمراء التالفة، والطحال هو المستودع الرئيسي للصفائح الدموية وعنصر الحديد.

 وأفاد الدكتور عاشور أن الطحال يحتوي على 25% من الأنسجة اللمفاوية في الجسم، ويلعب دوراً مهماً في جهاز المناعة وخاصة في القضاء على جراثيم المكورات الرئوية، والمكورات السحائية، مشيراً إلى أن من دواعي استئصال الطحـال الإصابات والحوادث حيث تهتك الطحـال يؤدي إلى نزيف داخلي، وتضخم الطحال، وازدياد تدمير خلايا الدم بواسطة الطحال، وبعض أمراض الدم مثل نقص الصفائح الدموية تتحسن بعد استئصال الطحال، وسرطانات الدم اللمفاوية والخلايا البيضاء يمكن أن تصيب الطحال وتدعو إلى استئصاله.

ونبه الدكتور محمد طلعت عاشور استشاري الجراحة العامة بمستشفى الحمادي بالرياض أن المرضى دون الـ 15 عاماً من العمر بعد استئصال الطحال يعطون مضاداً حيوياً يومياً للوقاية من العدوى، وكذلك يعطون لقاحاً ضد جراثيم المكورات الرئوية والسحائية، وأن هؤلاء المرضى يجب أن يتجنبوا المناطق الموبوءة بالملاريا، وأن يستخدموا العلاجات الوقائية ضد الملاريا.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
العلم
الله يلعن أبو ذوقك الخرا ههههههههههههههههههههه توكل على الله شكلك مسحور أو في عقلك شيء الله لايبلانا
نصراوي سابق
هذا الكاذب المريسيل ( أم زكي ) قال مره إذا فاز الهلال على النصر سوف امشي مشي إلى الاحساء وانهزم النصر وتهرب الجبان كاذب...
**""'سهم'""**😊
اسم الله عليك يالسنافي 😆😆😆😂

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