لحظة وصول الملك خالد للرياض واستقبال الملك سلمان له أثناء توليه إمارة الرياض (صورة)

الرياض (صدى):
أبرزت صورة مميزة نادرة لحظة وصول الملك خالد – رحمه الله- إلى الرياض برفقة الملك عبدالله والأمير سلطان والأمير ماجد رحمهم الله في السبعينات الميلادية.
واستقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض.
وبدأت علاقة الملك سلمان بمنطقة الرياض في العام 1954م، حينما تم تعيينه أميرًا لها بالنيابة وهو ابن التاسعة عشرة من عُمره.
وصدر أمر ملكي بعدها بعام بتعيينه أميرًا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير إبان توليه إمارة الرياض، حيث قاد واحدة من أكبر عمليات التطوير العمراني في المنطقة والعالم.
وشهدت الرياض العاصمة تحت إمارته إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والملاعب الرياضية.