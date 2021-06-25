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أكثر من 6 آلاف زيارة منزلية تنفذها صحة حفر الباطن خلال الربع الأول لعام 2021م

منذ 13 ساعة
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أكثر من 6 آلاف زيارة منزلية تنفذها صحة حفر الباطن خلال الربع الأول لعام 2021م

فاطمة الرويلي (صدى):
نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية 6009 زيارة خلال الربع الأول لعام 2021م فيما بلغ عدد المرضى المسجلين بالخدمة 594 مريض ، ووصل عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم 1900 مستفيداً ، بمشاركة 8 فرق طبية متعدد التخصصات تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري ، والتقرحات السريرية والجروح ، ومحتاجي التغذية الأنبوبية ، ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية ، كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات العلاجية ، والوقائية ، والتأهيلية ، والاجتماعية .

وتسعى صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.

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