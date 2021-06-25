بالفيديو.. مبارك الهاجري لـ المنتقدين: إذا ما دلعت "أحلام" مين يدلعها

أبوظبي (صدى):
علق بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، على الانتقادات التي تطاله وزوجته "أحلام" عن فيديوهاته الخاصة مع "أحلام" والتي يظهر فيها وهو يقبلها.
وقال "الهاجري"هذه فنانة وهذه زوجتي احنا حياتنا كذا.. أنا أحبها على راسها هي تحبني على راسي.. زوجتي شخصية عامة.. مش إنسانة عادية فاحنا هذه حياتنا.. وإذا أنا ما دلعتها مين يدلعها".
وأضاف "الهاجري" أيضًا في حديثه عن زوجته: "أنا أغار على زوجتي شلون ما أغار عليها.. زوجتي هذه أم عيالي"، وجاء هذا خلال لقائه ببرنامج "جاني الكلام".
كما وصف "الهاجري" زوجته بـ "القوة والقيادية" مؤكدًا أنهما متفاهمان ولا يوجد منهم من يطغي شخصيته على الآخر، قائلاً:"احنا مش بمصارعة.. هي لها حقوقها وأنا اللي حقوقي ما في أقوى".