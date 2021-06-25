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خطوات بسيطة تساعدك على العودة للتمارين الرياضية مجددًا

منذ ساعة
1389
خطوات بسيطة تساعدك على العودة للتمارين الرياضية مجددًا

أميرة خالد (صدى):
تحافظ الرياضة على اللياقة الجسدية وتقيها من الأمراض إلا أن بعض الأشخاص ينقطع عنها فجأة ويجد صعوبة كبيرة في العودة إليها إلا أنه يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

وتتضمن هذه الخطوات النوم الجيد قبل العودة للصالات الرياضية فيجب أن يحظى الفرد بنوم هادئ من أجل تهيئة العضلات لتحمل مجهود التمرن والتدريب الرياضي.

ويجب أيضًا الاستمرار على شرب الماء خاصة وأنها تحافظ على رطوبة العضلات وتقليل الشعور بالتعب والاجهاد أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وتشتمل الخطوات أيضًا على اتباع حمية غذائية متوازنة وكمية متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات لتمنحك الطاقة للبدء في التمارين الرياضية من جديد.

ويجب التركيز أيضًا على تمرينات التمدد والاسترخاء من أجل مرونة العضلات لتجنب الشعور بالألم أو الإصابة خلال العودة للتمارين الرياضية.

 

التمارين الرياضية
الرياضة
الحمية الغذائية
شرب الماء
اللياقة الجسدية

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