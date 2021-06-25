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صورة نادرة للملك فيصل والملك عبدالله بملابس الإحرام في جدة

منذ ساعة
1776
صورة نادرة للملك فيصل والملك عبدالله بملابس الإحرام في جدة

جدة (صدى):
وثقت صورة قديمة الملك فيصل بن عبدالعزيز هو يرتدي ملابس الإحرام ومعه الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وسجلت الصورة لحظة وصول الملك فيصل إلى مطار جدة، في أحد مواسم الحج، وكان خلفه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بحسب حساب"Rakan sooltaaN"، بموقع تويتر.

وبينت الصورة الملك فيصل وهو ينزل من الطائرة التي نقلته إلى جدة، بصحبة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والملك عبدالله.

يذكر أن الملك فيصل يعد الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طُرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن آل الشيخ حفيد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

 

 

جدة
الحج
الملك عبدالله بن عبدالعزيز
مطار جدة
الملك فيصل بن عبدالعزيز

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