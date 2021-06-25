بالفيديو .. قصة بناء قصر السراج التاريخي أشهر قصور الأحساء

الأحساء (صدى):
يعد قصر السراج من أهم وأشهر قصور المملكة في الأحساء، وتم إدارة الحكم من خلاله منذ بداية عام 1331هـ.
واكتسب القصر شهر لكونه كان القصر المفضل للملك عبدالعزيز في الأحساء، الذي حرص على الاهتمام ببنائه، وذلك بحسب ما ذكرته "قناة الإخبارية".
وشهد هذا القصر لقاءات جمعت الملك عبدالعزيز بعدد من القادة والرؤساء، ومنها الرئيس المصري، محمد أنور السادات، وبعض حكام دول الخليج العربي.
وعندما تضرر جزء من القصر جراء الأمطار التي هطلت في عام 1367هـ وجه الملك عبدالعزيز بهدم القصر وإعادة بنائه من جديد، وتم تجنيد نحو 300 عامل، وتم تقسيهم على 3 دوريات.
وتم بناء القصر من 3 طوابق و52 غرفة، لكن في عام 1392هـ حدث خلل في البناء، فتم هدم القصر، وأُعيد بناؤه في عام 1400هـ، بدور واحد فقط، وانتقل إليه حينها أمير الأحساء، الأمير محمد بن فهد، ليتحول فيما بعد مقرًا لإمارة الأحساء حتى الآن.