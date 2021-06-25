تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عادات وتقاليد لمعرفة العروس من بين الحضور
منذ 47 دقيقة
590
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
عبدالعزيز حمد
البلطان مريض اخلاقياً وسلوكياً
د محمد ماجد بخش
والله والنعم بآل الجعيد .. درست نابغه منهم الآن هو دكتور بجامعة الطائف
د محمد ماجد بخش
إتق الله يا إمرأة
د محمد ماجد بخش
أنت بالك خسرت في المواشي 2 مليون في سنة واحدة
غييييوووورررر
حتى لو كان الموضوع بالاتفاق مع السوداني لكن الامر اساء لسمعة المملكة ومواطيها
أخر الأخبار
مصرع شاب بسبب إصابته بطلق ناري خلال حفل زفاف
منذ 37 ثانية
13
بالفيديو .. قصة بناء قصر السراج التاريخي أشهر قصور الأحساء
منذ 11 دقيقة
1257
بالفيديو.. الملكية الفكرية: وسم "جدتي أنا" يرفع شعار لا تسرقها
منذ 31 دقيقة
1563
عادات وتقاليد لمعرفة العروس من بين الحضور
منذ 47 دقيقة
590
منظمة الصحة العالمية: تعامل المملكة مع جائحة كورونا مثيرة للإعجاب
منذ 47 دقيقة
1492
سوداني وسقوط مروع من على الابل
منذ 47 دقيقة
536
تحدي حارس الهلال عبدالله المعيوف مع صديقه
منذ 48 دقيقة
456
الفنان الكويتي عبدالله الرويشد يلتقي بالأمير الوليد بن طلال
منذ 54 دقيقة
587
وقائع مثيرة مر بها المُسن البريطانى صاحب أطول إصابة كورونا بالعالم
منذ 57 دقيقة
1722
بالفيديو.. "الصحة": يجب عزل الأطفال حال إصابتهم بأعراض كورونا
منذ ساعة
1588