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تحدي حارس الهلال عبدالله المعيوف مع صديقه

منذ 47 دقيقة
456

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز حمد
البلطان مريض اخلاقياً وسلوكياً
د محمد ماجد بخش
والله والنعم بآل الجعيد .. درست نابغه منهم الآن هو دكتور بجامعة الطائف
د محمد ماجد بخش
إتق الله يا إمرأة
د محمد ماجد بخش
أنت بالك خسرت في المواشي 2 مليون في سنة واحدة
غييييوووورررر
حتى لو كان الموضوع بالاتفاق مع السوداني لكن الامر اساء لسمعة المملكة ومواطيها

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