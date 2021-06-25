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بالفيديو.. الملكية الفكرية: وسم "جدتي أنا" يرفع شعار لا تسرقها

منذ 22 دقيقة
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بالفيديو.. الملكية الفكرية: وسم "جدتي أنا" يرفع شعار لا تسرقها

الرياض (صدى):
أزاح محمد الحسن، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الستار عن سر وسم "جدتي أنا" الذي تصدر الترند بغموضه.

وعلق "الحسن" على فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إذا رفعنا كلنا شعار لا تسرقها بنعرف من جدته والله يحفظ جداتنا".

وقال في مقطع الفيديو: "مع انتشار الصورة لم يُعرف هي جدة من بالضبط، والصورة يمكن استخدامها بإذن كتابي من صاحبها، وفي تويتر يمكن إعادة التغريد أو التفضيل أو إعادة نشر الفيديو ونسبته لصاحبه".

وأكد أن ذلك يدعم الملكية الفكرية قائلاً: "انتهاكها دائمًا يجعل الأرض غير خصبة لتصدير المبدعين والمبدعات لإبداعاتهم، فاحترام الملكية الفكرية مسؤولية الجميع".

تويتر
الترند
الشعار
الملكية الفكرية
وسم جدتي أنا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14028
منذ 8 دقائق
المبدع مشنوق بعشرة حبال يا أستاذنا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14028
منذ 5 دقائق
صورة ضوئية مما سبق نشره

١٥ رمضان ١٤٢٦ هـ — ... واحالته مبكرا على التقاعد وهو لايزال - عضو هيئة التدريس بقسم (الكيمياء) بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور (ماجد بخش) - صامدا, ويصر على التحدي ولم.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
حتى لو كان الموضوع بالاتفاق مع السوداني لكن الامر اساء لسمعة المملكة ومواطيها
د محمد ماجد بخش
صورة ضوئية مما سبق نشره ١٥ رمضان ١٤٢٦ هـ — ... واحالته مبكرا على التقاعد وهو لايزال - عضو هيئة التدريس بقسم (الكيمياء) بجامعة...
د محمد ماجد بخش
المبدع مشنوق بعشرة حبال يا أستاذنا
د محمد ماجد بخش
وللعلم .. الجزار يغش أمه وأبوه وأبصم لكم بالعشرين لهم وسائل غش مكررة منها بيع اللحم المبرد بنفس سعر الطازج
د محمد ماجد بخش
بحكم انخراطي في عمل تجارة المواشي ٨ سنوات تقريبا اللي معه فلوس يقش واللي ما معه ينش

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