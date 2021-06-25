وقائع مثيرة مر بها المُسن البريطانى صاحب أطول إصابة كورونا بالعالم

لندن (صدى):
سرد المُسن البريطانى "ديف سميث" أبرز المواقف التي مر بها منذ إصابته بكورونا، والتي استمرت لعدة أشهر حتى أصبح صاحب أطول إصابة كورونا بالعالم.
وذكر أنه مدرب قيادة متقاعد بريطانى، ويبلغ من العمر 72 عاما، لافتا إلى أنه أصيب بالفيروس في مايوم 2020، ودخل على إثر ذلك في المستشفى، وظل يعاني من الحمى والسعال، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية".
وأضاف أن إصابته بالفيروس استمرت لنحو 10 أشهر وتحديدًا لمدة 305 يوماً، لافتا إلى أنه سعل لمدة خمس ساعات متواصلة، بلا توقف وكان على استعداد للموت خلال فترة إصابته.
ولفت إلى أنه كان يعاني من ظروف أدت إلى إصابته بجهاز مناعي ضعيف، مما جعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أنه شعر حينها باليأس، كما توقعت زوجته "ليندا" أنه لن يُشفى من إصابته.
وذكر أنه فقد خلال فترة إصابته الشهية، مما أدي إلى انخفض وزنه من 117 كيلو إلى 36.5 كيلو، كما ظل طريح الفراش لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أنه حرص على الاتصال بجميع أسرته لتوديعهم، كما جهزت زوجته جنازته 5 مرات بعدما توقعوا أنه لا أمل في تعافيه من الفيروس، مضيفا أنه برغم حزنه على حالته الصحية إلا أنه ظل متماسكًا.