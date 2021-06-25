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بالفيديو.. "الصحة": يجب عزل الأطفال حال إصابتهم بأعراض كورونا

منذ 57 دقيقة
1564
بالفيديو.. "الصحة": يجب عزل الأطفال حال إصابتهم بأعراض كورونا

الرياض (صدى):
أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في حالة إصابة الطفل بأعراض كورونا ويعاني منها بشدة، يجب عزله وذلك لعدم نقل العدوى لمن حوله.

وقال "العبدالعالي" أن من أهم الأعراض التي يجب ملاحظتها ارتفاع درجة الحرارة وأعراض تتعلق بالتهابات في الجهاز التنفسي أو مشاكل في الجهاز الهضمي على شكل إسهال أو قئ أو آلام في المعدة.

وأضاف: "وجود هذه الأعراض يجعل من الهام جدًا على ذوي الطفل أخذه إلى عيادات (تطمن) عند تأكد الإصابة أو وجود اشتباه عالي سيتم عزل الطفل ومن المهم أن يكون العزل عن كافة المحيطين به".

وتابع: "ومن يقدم له الرعاية عليه أن يحمي نفسه بوضع الأمور الاحترازية والوقائية بشكل سليم وهى ذاتها للأطفال مشابهة ومطابقة بما يقوم به الكبار والبلاغين".

الأطفال
كورونا
الأعراض
الإجراءات الوقائية
العزل الصحي

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