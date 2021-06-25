بالفيديو .. مالك مواشي : تناقص إنتاج المواشي رفع الأسعار وقد تشح في الأشهر القادمة

عادل الحربي (صدى):
أوضح مالك المواشي، محمد الدرناح، أسباب ارتفاع سعر الذبائح في الفترة الحالية، ومنها تناقص في أعداد الماشية على مستوى المملكة.
وأكد أن أعداد الماشية انخفض على مدار العامين الماضيين من 20 مليون إلى 13 مليون، مما أدي إلى قلة وفرة الذبائح في الأسواق، وذلك بحسب ما قاله خلال حديثه بقناة "الإخبارية".
ولفت إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اتجهت لاستيراد المواشي من الخارج من أجل تقليل السعر، لكن ذلك لم يساهم في انخفاض السعر في ظل انخفاض الإنتاج المحلي، وارتفعت سعر الماشية حتى وصل إلى 1600 ريال، مشددًا على ضرورة وضع حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن زيادة حجم الاستيراد لن يحل المشكلة، مشددًا على زيادة الإنتاج المحلي وإجراء المزيد من الدراسات بهذا الشأن.
وأكد إلى أن عزوف ملاك الماشية عن التربية وخروجهم من السوق أثر على الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن قرب موسم الحج ساهم أيضا في رفع سعر المواشي.
وتوقع أن يُستهلك في موسم الحج نحو 6 مليون ذبيحة في 4 أيام، مضيفا أن فقدان هذا العدد من المواشي خلال موسم الحج سيؤدي إلى نزول العدد المعروض منها في الأسواق، وقد تشح في الأسواق خلال الأشهر القادمة.