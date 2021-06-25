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حلا شيحة تتبرأ من فيلم "مش أنا"

منذ 18 دقيقة
271
حلا شيحة تتبرأ من فيلم "مش أنا"

القاهرة (صدى):
تبرأت الفنانة حلا شيحة من فيلم "مش أنا" الذي لعبت فيه دور البطولة مع الفنان تامر حسني والذي يعرض حاليًا بصالات السينما.

وقالت "حلا" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "بحمد ربنا إني أخيرًا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".

وعن مشاركاتها في الفيلم، أضافت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلاً بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي".

وكانت صحيفة "ًصدى" قد نشرت خبرًا يفيد إثارة الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل بعد وضعها صورة حديثة لها وهى مرتدية الحجاب على "إنستجرام".

وربط المتابعون عودة "حلا" لارتداء الحجاب بزواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود بعد عقد قرانهما في 9 فبراير الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى.

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الحجاب
تامر حسني
معز مسعود
حلا شيحة
فيلم مش أنا

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أحدث التعليقات

الاحساء
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ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ..
4lovex2
طيب ليش ❗😂 عشانه بس ضعيف نظر هذا لايدل انه غبي او انه ليس برجل ف ياما هنالك ذكور بأشناب واشكالهم تفتن النساء ولكنهم...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويت ,,

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