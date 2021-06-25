حلا شيحة تتبرأ من فيلم "مش أنا"

القاهرة (صدى):
تبرأت الفنانة حلا شيحة من فيلم "مش أنا" الذي لعبت فيه دور البطولة مع الفنان تامر حسني والذي يعرض حاليًا بصالات السينما.
وقالت "حلا" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "بحمد ربنا إني أخيرًا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".
وعن مشاركاتها في الفيلم، أضافت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلاً بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي".
وكانت صحيفة "ًصدى" قد نشرت خبرًا يفيد إثارة الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل بعد وضعها صورة حديثة لها وهى مرتدية الحجاب على "إنستجرام".
وربط المتابعون عودة "حلا" لارتداء الحجاب بزواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود بعد عقد قرانهما في 9 فبراير الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى.
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