بالفيديو.. منصور النجعي يتجه لتجارة المواد الغذائية بعد اعتزاله كرة القدم

ماجد محمد (صدى):
اتجه منصور النجعي، حارس المنتخب الوطني والأهلي السابق، إلى تجارة المواد الغذائية وقام بافتتاح المركز التجاري الخاص به والذي يشرف عليه بنفسه بعد اعتزاله كرة القدم.
وقال "النجعي" عن مشروعه الخاص: "طبيعي الواحد بعد ما خلص كورة أحيانًا يكون ما كمل تعليمه وما يكون في مردود مادي يعيشه بذات المستوى.. فاتجهت لتجارة المواد الغذائية"، وفقًا لما جاء بقناة "mbc".
وفيما يتعلق بفكرة المشروع وإدارته، أضاف: "الفكرة جت إن المواد الغذائية عليها الطلب طول السنة وما ليها موسم معين واستشرت وجدته مجال ناجح وأنا أحب التجارة في المواد الغذائية، وأدرته بنفسي لأني أرغب في إني اتعلم ويجعلني ازداد خبرة وأطمح لفتح أكثر من فرع".
وعن رد فعل الجماهير عند مشاهدته كحارس مرمى سابق يجلس على كرسي الكاشير: "بشوف ردة فعل الزبائن بيتسغربوا إني واقف كاشير وبشوفها ردة فعل حلوة بالنسبالي وبيتصورا معايا وبيسألوني على التفاصيل وكيف بديت".