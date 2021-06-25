بالفيديو.. منصور النجعي: الأهلي ظلمني وتخلى عني بسبب المحسوبيات

طلال الغامدي (صدى):
تحدث منصور النجعي حارس المنتخب الوطني والأهلي السابق، عن رحلته في النادي الأهلي وما عايشه من مواقف أحزنته خلال مدة بقائه في النادي.
وقال "النجعي" عن رحلته في كرة القدم: "رحلتي كأي لاعب أندية صغيرة ومتوسطة وأندية كبيرة وختمت مشواري بأندية أقل من المتوسطة ففي السابق لم يكن في كرة القدم أمان للاعب أما الفترة الحالية ممكن تمنح اللاعب الأمان إذا استغل الفرص بشكل جيد".
وعن موقفه من الأهلي، قال "منصور": "الأهلي هو اللي عرفني على الجمهور وقدمني للمنتخب ولا أنكر فضل النادي الأهلي علي بعد توفيق الله لكن في فترة معينة ما خدمتني الظروف معاه وكان فيه فترة محسوبيات"، وفقًا لقناة "mbc".
وتابع: "في فترة كل ما أتذكرها في النادي الأهلي أبكي أتذكر فجأة وأنا رايح على المطار قبل بداية الموسم اتصلوا عليا إننا بعنا عقدك للقادسية واحنا موافقين وما أدوني فرصة للموافقة وجابوا حارس تاني يغطي مكاني بكل سهولة".
وأضاف: "خروجي من حسابات النادي ووضعوني أمام الأمر الواقع لأن الإدارة ما تبغى منصور واتظلمت كتير وفي ناس موجودين بالإدارة عارفين ده، أحيانًا إذا ما تجامل تخسر ناس كتير وإذا ما كنت في صفهم ممكن ما تكمل في كرة القدم".
وتطرق "منصور" أيضًا للحديث عن بعض الأندية التي جحدت دور لاعبيها قائلاً: "هناك أندية عديدة جحدت أدوار لاعبيها الذين ظلوا فترات طويلة داخل النادي والنادي الأهلي ما استفاد من اللاعبين اللي خدموا النادي وكان ممكن يستفيد منهم في الأمور الإدارية أو التدريبية".
ووجه "النجعي" كلمة مؤثرة للنادي الأهلي وأضاف: "أنا اقولهم الله يسامحهم دخلت النادي من الباب الضيق وخرجت منه بدون مشاكل وعلى المستوى الإعلامي كذلك وخدمت النادي الأهلي ورغبت إني أقدم أكتر بس ما ساعدتني الظروف.. وأتمنى التوفيق له وأعشقه".
وتتطرق حارس النادي الأهلي السابق للحديث عن سطوة اللاعبين داخله قائلاً: "بعض الأحيان يكون للاعبين سطوة في أحد الأندية وبيكون لاعب مؤثر ومحبوب من الإدارة وليه كلمة وده موجود في معظم الأندية السعودية".
وفيما يتعلق بأزمة عمر السومة في النادي الأهلي، قال: "الأهلي محتاج أكثر من عنصر للفريق ما أرمي اللوم على السومة لأن ما في لاعب بيستمر طوال الوقت بذات المستوى ضروري بيحصل تذبذب".
وعن رأيه بحراس المرمى السعوديين المتواجدين بدوري المحترفين، أضاف: "لا يوجد حارس سعودي بمستوى ثابت حاليًا كل الحراس السعوديين مروا بتذبات مافي حارس مرمى مستمر على المستوى ذاته".