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5 فوائد لتناول زبدة الفول السوداني مع الوجبات الغذائية

منذ 44 دقيقة
1360
5 فوائد لتناول زبدة الفول السوداني مع الوجبات الغذائية

أميرة خالد (صدى):
عددت دراسات علمية فوائد تناول الفول السوداني لجسم الإنسان، مؤكدة أن تناوله مع الوجبات الغذائية يساعد في انخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

وأضافت أن تناوله بصفة يومية يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة وبطانة الرحم، والبنكرياس والقولون والمستقيم، وذلك بحسب ما ذكره موقع "هيلث".

وأبانت بأنه يحتوي على حمض الكوماريك الذي يساعد في تعويض الضرر الذي يلحق بالخلايا المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنه عن يحتوي على دهون غير مشبعة أكثر من الدهون المشبعة مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت أن تناوله يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية وحصوات المرارة بنسبة 25٪، ومخاطر الإصابة بمرض السكري.

 

السرطان
أمراض القلب
السكري
فول سوداني
زبدة

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أحدث التعليقات

الاحساء
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ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ..
4lovex2
طيب ليش ❗😂 عشانه بس ضعيف نظر هذا لايدل انه غبي او انه ليس برجل ف ياما هنالك ذكور بأشناب واشكالهم تفتن النساء ولكنهم...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويت ,,

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