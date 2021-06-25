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سيدة مصرية تبتز زوجها وتصيبه بجروح وارتجاج في المخ

منذ ساعة
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سيدة مصرية تبتز زوجها وتصيبه بجروح وارتجاج في المخ

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على رفع دعوى قضائية ضد زوجته إثر خلافات شديدة انتهت بابتزازه وضربه وإصابته بارتجاج في المخ.

وذكر الرجل أن زوجته المصرية استنزفته ماديا لسداد ديوان عائلتها، حتى انفق نحو340 ألف جنيه على أسرتها خلال 8 سنوات زواج.

وأضاف أن زوجته شوهت صورته أمام أطفاله، ورغم ذلك حرص على عدم الانفصال عنها حتى لا يفقد أطفاله، لافتا إلى أن المشاكل تصاعدت بينهما حتى وصلت إلى أن قامت بضربه بمساعدة شقيقها.

وأشار إلى أنه أصيب على إثر ذلك بارتجاج في المخ، وجروح استلزمت 36 غرزة، كما قامت زوجته تبديد المصوغات التى اشتراها لها والمنقولات ثم طالبته بتعويضها عنها، ورفعت ضده دعوى حبس.

وأكد أنه حاول الانفصال عنها وديًا إلا أنها رفضت، واستمروا في ابتزازه لكنه رفض وقرر رفع دعوى "نشوز" أمام محكمة الأسرة بإمبابة.

 

حبس
محكمة الأسرة
إمبابة
مصوغات
نشوز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129672
منذ 39 دقيقة
اعقبي ..

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أحدث التعليقات

الاحساء
طهور الفريق الإيراني في دبي اكثر من جمهور منتخب الامرات
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ..
4lovex2
طيب ليش ❗😂 عشانه بس ضعيف نظر هذا لايدل انه غبي او انه ليس برجل ف ياما هنالك ذكور بأشناب واشكالهم تفتن النساء ولكنهم...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويت ,,

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