سيدة مصرية تبتز زوجها وتصيبه بجروح وارتجاج في المخ

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على رفع دعوى قضائية ضد زوجته إثر خلافات شديدة انتهت بابتزازه وضربه وإصابته بارتجاج في المخ.
وذكر الرجل أن زوجته المصرية استنزفته ماديا لسداد ديوان عائلتها، حتى انفق نحو340 ألف جنيه على أسرتها خلال 8 سنوات زواج.
وأضاف أن زوجته شوهت صورته أمام أطفاله، ورغم ذلك حرص على عدم الانفصال عنها حتى لا يفقد أطفاله، لافتا إلى أن المشاكل تصاعدت بينهما حتى وصلت إلى أن قامت بضربه بمساعدة شقيقها.
وأشار إلى أنه أصيب على إثر ذلك بارتجاج في المخ، وجروح استلزمت 36 غرزة، كما قامت زوجته تبديد المصوغات التى اشتراها لها والمنقولات ثم طالبته بتعويضها عنها، ورفعت ضده دعوى حبس.
وأكد أنه حاول الانفصال عنها وديًا إلا أنها رفضت، واستمروا في ابتزازه لكنه رفض وقرر رفع دعوى "نشوز" أمام محكمة الأسرة بإمبابة.