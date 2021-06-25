نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية لمجمع كباري الظهران

منذ ساعة
1659
1
بالفيديو.. إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية لمجمع كباري الظهران

الدمام (صدى):
نوهت مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بأنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل.

ويأتي ذلك لأعمال الصيانة حيث تبدأ المرحله الأولى بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢هـ وحتى ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

وأوضحت المرور أنه خلال فترة العمل تنتقل حركة الشاحنات إلى طريقة "أبوحدرية" وسيتم العمل على إغلاق جزئي لبعض مسارات الطريق مقسم على 5 مراحل:

- المرحلة الأولى: العمل من طريق تقاطع الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة.

- المرحلة الثانية: العمل من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران.

- المرحلة الثالثة: العمل من تقاطع جسر الملك خالد إلى طريق الرياض.

- المرحلة الرابعة: العمل من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد.

- المرحلة الخامسة: العمل من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود.

وزارة النقل
مرور المنطقة الشرقية
طريق الجبيل
كباري الظهران
حركة الشاحنات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129672
منذ 8 دقائق
طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الاحساء
طهور الفريق الإيراني في دبي اكثر من جمهور منتخب الامرات
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ..
4lovex2
طيب ليش ❗😂 عشانه بس ضعيف نظر هذا لايدل انه غبي او انه ليس برجل ف ياما هنالك ذكور بأشناب واشكالهم تفتن النساء ولكنهم...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويت ,,

أخر الأخبار

امرأة عربية : الشاب الخليجي احلى من البنت الخليجية
امرأة عربية : الشاب الخليجي احلى من البنت الخليجية
منذ 3 دقائق 43
مختص يحذر اثناء تعبئة البنزين
مختص يحذر اثناء تعبئة البنزين
منذ 3 دقائق 129
باكستانيين اللعب عندهم غير
باكستانيين اللعب عندهم غير
منذ 4 دقائق 118
حلا شيحة تتبرأ من فيلم "مش أنا"
حلا شيحة تتبرأ من فيلم "مش أنا"
منذ 9 دقائق 164
بالفيديو.. منصور النجعي يتجه لتجارة المواد الغذائية بعد اعتزاله كرة القدم
بالفيديو.. منصور النجعي يتجه لتجارة المواد الغذائية بعد اعتزاله كرة القدم
منذ 13 دقيقة 1500
السجن مدى الحياة لمُغتصب طفلة بعمر 3 سنوات
السجن مدى الحياة لمُغتصب طفلة بعمر 3 سنوات
منذ 26 دقيقة 331
5 فوائد لتناول زبدة الفول السوداني مع الوجبات الغذائية
5 فوائد لتناول زبدة الفول السوداني مع الوجبات الغذائية
منذ 35 دقيقة 1319
بالفيديو.. منصور النجعي: الأهلي ظلمني وتخلى عني بسبب المحسوبيات
بالفيديو.. منصور النجعي: الأهلي ظلمني وتخلى عني بسبب المحسوبيات
منذ 52 دقيقة 1855
سيدة مصرية تبتز زوجها وتصيبه بجروح وارتجاج في المخ
سيدة مصرية تبتز زوجها وتصيبه بجروح وارتجاج في المخ
منذ ساعة 613
بالفيديو.. إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية لمجمع كباري الظهران
بالفيديو.. إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية لمجمع كباري الظهران
منذ ساعة 1659