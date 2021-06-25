المواصفات المميزة لسيارة كيا سيول 2022

وكالات (صدى):
قدمت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا" مواصفات فنية وإطلالة مميزة في سياراتها الجديدة ونسختها الأشهر "سيول" 2020 التي تعتمد على نواقل حركة أوتوماتيكية الأداء.
وتتميز سيارة "كيا سيول 2020" بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، و 264 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات.
وتتسم أيضًا بمحرك آخر مكون من 4 أسطوانات أيضًا بسعة 2000 سي س قادر على انتاج قوة تعادل 147 حصان، و 132 نيوتن/متر من عزم الدوران.
وعن فئات السيارة، فهى تقدم بعدة فئات منهم LX و S و EX و تحتوي على مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة.
وتحتوي السيارة أيضًا على مواصفات الأمن و السلامة و التي تشمل نظام التحذير عند الخروج من المسار و برنامج النقاط العمياء و مساعد تجنب الاصطدام الخلفية، بالإضافة إلى طرازات سول الأعلى تجهيزًا و منها S و X-Line و GT-Line.
وتتمتع أيضًا بشاشة ملونة تعمل باللمس 10.25 بوصة مع شاحن لاسلكي، و مكيفي هواء ثنائي المناطق مع تطعيمات داخلية باللون الأحمر، و كسوة من الجلد الأسود مدعومة بحياكة حمراء اللون.