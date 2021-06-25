نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المواصفات المميزة لسيارة كيا سيول 2022

منذ 23 دقيقة
1210
المواصفات المميزة لسيارة كيا سيول 2022

وكالات (صدى):
قدمت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا" مواصفات فنية وإطلالة مميزة في سياراتها الجديدة ونسختها الأشهر "سيول" 2020 التي تعتمد على نواقل حركة أوتوماتيكية الأداء.

وتتميز سيارة "كيا سيول 2020" بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، و 264 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات.

وتتسم أيضًا بمحرك آخر مكون من 4 أسطوانات أيضًا بسعة 2000 سي س قادر على انتاج قوة تعادل 147 حصان، و 132 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وعن فئات السيارة، فهى تقدم بعدة فئات منهم LX و S و EX و تحتوي على مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة.

وتحتوي السيارة أيضًا على مواصفات الأمن و السلامة و التي تشمل نظام التحذير عند الخروج من المسار و برنامج النقاط العمياء و مساعد تجنب الاصطدام الخلفية، بالإضافة إلى طرازات سول الأعلى تجهيزًا و منها S و X-Line و GT-Line.

وتتمتع أيضًا بشاشة ملونة تعمل باللمس 10.25 بوصة مع شاحن لاسلكي، و مكيفي هواء ثنائي المناطق مع تطعيمات داخلية باللون الأحمر، و كسوة من الجلد الأسود مدعومة بحياكة حمراء اللون.

 

مواصفات فنية
السيارات الكورية
المحركات
كيا سيول
مواصفات الأمن والسلامة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ايه اعرفها مثل مفتاح غرفة الفندق .. مرة دخلوني فندق خمسة نجوم على واحد يشخر من النوم في جناحي المحجوز المطل على الحرم
د محمد ماجد بخش
جدعنة مصري مية فل وعشرة مع قسم عظيم ووعد شرف اللي عايزه نعملهولك.. أنا بقى عاوز ساندوتشات معاه وعصير مانجا
د محمد ماجد بخش
خبر مفرح أثلج صدورنا .. بارك الله في جهود الساعين المخلصين والحمد لله رب العالمين
أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

أخر الأخبار

بالصور.. إندلاع حريق بإحدى المستودعات في الدمام
بالصور.. إندلاع حريق بإحدى المستودعات في الدمام
منذ 12 دقيقة 1293
المواصفات المميزة لسيارة كيا سيول 2022
المواصفات المميزة لسيارة كيا سيول 2022
منذ 23 دقيقة 1210
وزارة الحج توجه بإرسال رسائل نصية للمتقدمين لأداء الحج بحسب الفئة العمرية
وزارة الحج توجه بإرسال رسائل نصية للمتقدمين لأداء الحج بحسب الفئة العمرية
منذ 28 دقيقة 1438
اختفاء شاب يعاني من إعاقة واضطرابات نفسية في الطائف
اختفاء شاب يعاني من إعاقة واضطرابات نفسية في الطائف
منذ 35 دقيقة 1634
تيك توكر : الحياة بدون نت مثل وجه البنت بدون مكياج
تيك توكر : الحياة بدون نت مثل وجه البنت بدون مكياج
منذ 38 دقيقة 317
مع اشتداد الحرارة .. تحذير من خروج الافاعي والعقارب
مع اشتداد الحرارة .. تحذير من خروج الافاعي والعقارب
منذ 38 دقيقة 347
موقف بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواطن مصري
موقف بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواطن مصري
منذ 39 دقيقة 383
المعهد الصناعي الثانوي بجدة يفتح باب القبول
المعهد الصناعي الثانوي بجدة يفتح باب القبول
منذ 48 دقيقة 1528
الأهلي يعلن تعاقده رسميًا مع "بيريرا"
الأهلي يعلن تعاقده رسميًا مع "بيريرا"
منذ 59 دقيقة 1884
بالأرقام .. الفيحاء وهجر الأعلى ديونًا بين أندية دوري الدرجة الأولى
بالأرقام .. الفيحاء وهجر الأعلى ديونًا بين أندية دوري الدرجة الأولى
منذ ساعة 1606