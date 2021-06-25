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مع اشتداد الحرارة .. تحذير من خروج الافاعي والعقارب
منذ 38 دقيقة
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
ايه اعرفها مثل مفتاح غرفة الفندق .. مرة دخلوني فندق خمسة نجوم على واحد يشخر من النوم في جناحي المحجوز المطل على الحرم
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جدعنة مصري مية فل وعشرة مع قسم عظيم ووعد شرف اللي عايزه نعملهولك.. أنا بقى عاوز ساندوتشات معاه وعصير مانجا
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اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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