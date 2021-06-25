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المعهد الصناعي الثانوي بجدة يفتح باب القبول

منذ 40 دقيقة
1505
المعهد الصناعي الثانوي بجدة يفتح باب القبول

عيد الحريتي (صدى):
يعلن المعهد الصناعي الثانوي بجدة ،عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والبرامج المسائية للفصل التدريبي الأول للعام 1443 هـ ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي، أن فترة القبول يبدأ في (24) ذو القعدة ويستمر الى ( 4) ذو الحجة وذلك من خلال رابط القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني .

واكد مدير المعهد بأن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي ( 11) تخصص وهي ( تشغيل الآت الانتاج- ميكانيكا عامة ، تشغيل الآت التحكم الرقمي cnc ،التبريد والتكييف ، اللحام ، ميكانيكا السيارات ، الكهرباء الصناعية ، المصاعد الكهربائية ، الالكترونيات ، الحاسب الالي ، التصوير الفوتوغرافي ، الطباعة الآلية ).

وعدد البرامج المسائية المتاحة للتسجيل بالفصل التدريبي الاول (7) وهي (ميكانيكا هيكل السيارات ، التحكم الهيدروليكي واساسيات المخارط والفرايز, فن التصوير الفوتوغرافي ، التمديدات المنزلية ، برمجة الروبوت ،مهارات طباعة الافست ، اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب smaw) بواقع أربعة أشهر معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والتي تعتبر من البرامج الهامة التي تلائم متطلبات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 .

جدة
المعهد الصناعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
راي
اقول ياجماز تهذي ليس بلحق بل بتعصب لاتريدون احد سواكم وغيركم تعتبرونه مدلس امدح فريقك ولاتسقط على الاخرين اذا كنت ناقدمحق ولاانت متعصب اعمى,,
abdul
ههههههه.....لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ.
راي
الشهري يسعى لمصلحت الوطن وانت ياجمازواشكالك تسعون لماترونه مصلحة فريقكم المفضل,,,

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