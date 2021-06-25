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اختفاء شاب يعاني من إعاقة واضطرابات نفسية في الطائف

منذ 26 دقيقة
1551
اختفاء شاب يعاني من إعاقة واضطرابات نفسية في الطائف

خاص (صدى):
اختفى شاب يبلغ من العمر 18 عاما في ظروف غامضة بعد خروجه ظهر اليوم، الجمعة، من منزله بمخطط البيعة بالطائف.

وذكر "عبدالله فهد الجعيد" أن نجله "طلال" يعاني من إعاقه بأطراف القدمين، كما يعاني مؤخرًا من اضطرابات نفسية بسيطة.

وأضاف أن "طلال" خرج من المنزل بعد صلاة الجمعة تقريبًا، وتحديدًا الساعة 1:30 ظهرًا، مشيرًا إلى أن ابنه قصير القامة ويرتدي ترنق شورت أسود وفنيلة بيضاء.

وأكد أنهم لم يعثروا عليه حتى الآن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، مناشدًا من يجده أن يتواصل معهم على رقم الجوال التالي :

0559117932

 

 

الطائف
محافظة الطائف
اضطرابات نفسية
شاب مفقود
مخطط البيعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
راي
اقول ياجماز تهذي ليس بلحق بل بتعصب لاتريدون احد سواكم وغيركم تعتبرونه مدلس امدح فريقك ولاتسقط على الاخرين اذا كنت ناقدمحق ولاانت متعصب اعمى,,
abdul
ههههههه.....لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ.
راي
الشهري يسعى لمصلحت الوطن وانت ياجمازواشكالك تسعون لماترونه مصلحة فريقكم المفضل,,,

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