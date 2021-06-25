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بالأرقام .. الفيحاء وهجر الأعلى ديونًا بين أندية دوري الدرجة الأولى

منذ ساعة
1599
بالأرقام .. الفيحاء وهجر الأعلى ديونًا بين أندية دوري الدرجة الأولى

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مساء اليوم الجمعة، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل الماضي، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى.

وبلغت قيمة الالتزامات المالية الواجب سدادها نحو 49888946 ريال، وتصدر نادي الفيحاء قائمة الأندية الأعلى ديوناً، تليه هجر ثم الحزم، حيث بلغت قيمة الديوان على الفيحاء 8558763، بينما بلغت ديون هجر والحزم، 6399259، و5668863 على التوالي.

ولم تسجل أندية الدرعية والعدالة أي التزامات مالية حتى 30 إبريل الماضي، فيما حددت اللجنة يوم 29 أغسطس المقبل كآخر موعد للوفاء بها.

 

 

هجر
الفيحاء
الحزم
دوري الدرجة الاولى
لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية
أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أحدث التعليقات

أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
راي
اقول ياجماز تهذي ليس بلحق بل بتعصب لاتريدون احد سواكم وغيركم تعتبرونه مدلس امدح فريقك ولاتسقط على الاخرين اذا كنت ناقدمحق ولاانت متعصب اعمى,,
abdul
ههههههه.....لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ.
راي
الشهري يسعى لمصلحت الوطن وانت ياجمازواشكالك تسعون لماترونه مصلحة فريقكم المفضل,,,

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