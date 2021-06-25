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طالب يتفاجئ بإنفجار هاتفه النقال

منذ 14 دقيقة
273

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شمس الحقيقة
الحمدالله على نعمة الأمن والامان
شمس الحقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
شمس الحقيقة
الحمدالله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغه

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