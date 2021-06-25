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بالفيديو.. "الحج والعمرة": آلية حج هذا العام بهوية بصرية جديدة

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الحج والعمرة": آلية حج هذا العام بهوية بصرية جديدة

مكة المكرمة (صدى):
تحدث المهندس هشام سعيد، وكيل وزار ة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، عن ألية حج هذا العام وتطبيق هوية بصرية جديدة.

وقال "سعيد" أن آلية حج هذا العام ستكون بألوان مميزة بكامل رحلة الحج هدفها الأساسي التنظيم والرقابة والمتابعة بآلية غريبة لكنها منظمة بهوية بـ 4 ألوان رئيسية "أحمر، أصفر، أخضر، أزرق"، بحسب ما جاء بـ "قناة السعودية".

أما عن فاتورة خدمات التي تصدر عن طريق نظام "سداد"، أوضح "سعيد" أنها تتعلق بالخدمة التي تقدم للحاج هذه الفاتورة أجور الخدمات المميزة لهذا العام سيتم دفع قيمتها عن طريق "سداد" وهو ليس إجراء مستجد بل عبارة عن أجور وخدمات يتحصل عليها الحاج.

وفيما يتعلق بعدم عمل قطار هذا العام، أوضح أن عدم تشغيله تحقيق الكفائة في القدرة التشغيلية وعدم الاحتياج إليه هذا العام بحكم قرب المخيمات من جسر الجمرات رحلة التفويج والتصعيد ميسرة بنمط جديد ولن يكون هناك أي مشقة هذا العام لكن في السنوات القادمة عندما تزول الجائحة سيكون أحد أنماط النقل الرئيسية في المشاعر المقدسة.

واستكمل: "نواكب رؤية المملكة 2030 والدور الوطني في تعريف ضيوف الرحمن وزوار السعودية ثقافة بلدنا وعادات بلدنا التي نعتز بها ومركز العناية بالحجاج جميعهم يتحدثن أكثر من 9 لغات عالمية ورجال الأمن والصحة وجميع مقدمي الخدمات في قطاع الحج لتقديم أفضل الخدمات لنلائم احتياجات الحج بأكثر من طريقة".

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الحجاج
الحج والعمرة
نظام سداد
آلية الحج
هوية بصرية

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شمس الحقيقة
الحمدالله على نعمة الأمن والامان
شمس الحقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
شمس الحقيقة
الحمدالله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغه

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