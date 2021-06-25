"أم القرى" تنظم ورشة عمل لتنسيق الجهود التَّطوعيَّة في موسم حج 1442هـ

حسين العلي (صدى):
نظَّمت جامعة أم القرى ممثلة في إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية ورشة عمل متخصصة لتنسيق الجهود التَّطوّعيَّة لمنسوبي الجامعة في موسم حجِّ 1442هـ، وتوفير الفرص التَّطوعيَّة لهم في مختلف مجالات الرفادة، إضافةً إلى استثمار الشراكات الاستراتيجيَّة مع الجهات الخارجيَّة لخدمة المتطوِّعين العاملين في موسم الحج.
وأوضح وكيل الجامعة للتَّطوير وخدمة المجتمع المكلّف د. علي الشَّاعريّ -في كلمته خلال افتتاح الورشة- أهميَّة العمل التَّطوعيّ في دعم منظومة الحج والعمرة خلال المواسم من الجوانب الاجتماعية والبحثية والعلمية، مشيرًا إلى رسالة الجامعة وتطلعاتها في خدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم الدينية منذ وصولهم وحتى إتمامهم المناسك ومغادتهم، مثمِّنًا دعم رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب لبرامج ومبادرات جهات الجامعة المقدمة لخدمة قطاع الحجِّ والعمرة.
وعرّفت المشرفة العامّة على إدارة العمل التَّطوعيِّ والمسؤوليَّة المجتمعيَّة د. سميَّة شرف بخدمات الإدارة خلال موسم الحجِّ، البالغة نحو 21 فرصة تطوعيَّة مقدَّمة إلى ما يقارب 1000 متطوّع منها: 5 فرص متاحة بالتَّعاون مع المديريَّة العامَّة للدِّفاع المدنيّ، و 7 فرص مع وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى 9 فرص مع التَّطوُّع الصِّحيّ، موضحة مواصفات الفرص التطوعية ومميِّزاتها، وأبرز المتطلَّبات اللازمة لسير عملها بالتَّعاون مع الجهات المعنيَّة.
بدوره شرح عميدُ معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحج والعمرة د. تركي العمرو رسالة المعهد وإسهاماته التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن، علاوة على مشاركاته البحثية بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين الدينية وتجويد الخدمات المقدمة لهم، منوهًا بدور منصة وفادة لتدريب العاملين والمتطوّعين في موسم الحجِّ، وتزويدهم بالمهارات المعرفية والسلوكية المطلوبة.
وحضر الورشة وفد من المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بمنطقة مكة المكرمة، وعمداء الكلِّيات والمعاهد بالجامعة.