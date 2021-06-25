محظوظ على الاخر

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التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فتاة بأبيها معجبة
د محمد ماجد بخش
بيشة وفيها التمر الزين .. يا حليلها .. مفتون بيشة أنا تبون أستاذ كيمياء جيت لكم أمشي على وجهي
الحسام
هل هذا داخل حكم الديوث ؟
واضح*** وصريح***
الحمدلله،على سلامته والعقلان،
بوسهل
كل موظف يتقاعد مبكر ويقعد خمس سنوات ومايموت يعدمونه بالرصاص عشان مايعطونه راتبه التقاعدي

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